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    Kadına şiddeti TÜBİTAK araştıracak

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    06.02.2018 - 22:15 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın aile içi şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili “Bunlar cani, insanlıktan nasibini almamış” açıklamasının ardından TÜBİTAK konunun araştırılması için harekete geçti.

    TÜBİTAK, aile içi şiddete etki eden faktörleri, şiddetin aile bireylerine yansımalarını, kadın cinayetlerinin psikolojik boyutlarını inceleyecek. Yapılacak çalışmalar ve saha araştırmalarıyla aile içi şiddetin türleri ve şiddete etki eden kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörler incelenecek. Aile içinde çocuğa yönelik ihmal ve istismarın kültürel, sosyal, ekonomik veya psikolojik boyutları tespit edilecek. Boşanmış kadınların karşılaştığı sorunlar şehirlerde analiz edilerek Türkiye’de boşanmaya etki eden faktörler incelenip rapor haline getirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında yapılacak çalışma ışığında aile içi şiddetin azaltılmasına yönelik politika tedbirleri geliştirilecek.

    Etiketler: TÜBİTAK , kadına şiddet , gazetehaberleri , son dakika
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