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    Kadına şiddete en üst sınırdan ceza

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    07.11.2017 - 22:22 | Son Güncelleme:

    Kadına ve aile bireylerine şiddet haberleri her gün artarken, Yargıtay mağdurları korumak ve cezaların caydırıcı olmasını sağlamak için önemli bir adım attı.

    Yargıtay’ın tek kadın ceza dairesi başkanı Şebnem Günaydın başkanlığındaki 3. Ceza Dairesi, eşe, çocuğa ve aile bireylerine yapılan her türlü silahlı saldırıda üst sınırdan ceza verilmesine hükmetti.

    Daire örnek kararlarında, asliye ceza mahkemelerinden gelen hakimlerin TCK’nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi öngören 86. maddesindeki “Kasten yaralama suçunun” alt sınırdan verdikleri 1’er yıllık hapis cezalarını bozdu. Daire, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak, 2 yıldan fazla olacak şekilde verilmesini istedi.

    KÜL TABLASI DA SİLAH
    Daire uygulamasında, bıçağın yanısıra, kül tablası, ayakkabı, telefon gibi sert cisimleri de silah kabul etti. Yargıtay’ın son örnek kararları ışığında, eş, çocuk ve aile bireylerine karşı, yaralama, “Etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde ve silahla yapılırsa”, 4.5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Aile bireylerine karşı bu tip nitelikli suç işleyenler cezaevine girecekler. 

    Etiketler: kadına şiddet , aile içi şiddet , gazetehaberleri
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