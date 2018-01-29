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    Kadına şiddeti önlemek isteyen genç futbolcu öldürüldü

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.01.2018 - 18:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Moldovalı E.D.’ye şiddet uygulayan Ayhan A.’yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. 2 kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ayhan A., gözaltına alındı.

    Kadına şiddeti önlemek isteyen genç futbolcu öldürüldüYunus Emre İzol ve arkadaşları, dün gece saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde sohbet ediyordu. Bu sırada taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin sadırdığını gördüler. Darp edilen kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşlarına, kadını darp eden kişi bıçakla saldırdı. İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

    Saldırı sırasında eli yaralanan saldırgan tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın, emniyette kasten yaralamadan kaydı bulunan 38 yaşındaki Ayhan A. olduğu belirlendi. Ayhan A, sorguya alındı.

    Kadına şiddeti önlemek isteyen genç futbolcu öldürüldü
    Polisin yaptığı araştırmaya göre, alkollü olduğu belirtilen Ayhan A. İmrahor Caddesi'ndeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D.’yle, telefonunu çaldığını söyleyerek tartışmaya başladı. E.D. bu suçlamayı reddederek taksiye binmek için hamle yaptı.

    Ayhan A., E.D.’yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.’ya,”Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dedi. Ayhan A. kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.

     

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    Etiketler: istanbul , Cinayet , Yedikulespor , son dakika
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