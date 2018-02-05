Kadın yeni bölüm 2. fragmanı soru işareti yarattı: Sarp yaşıyor mu, başkasıyla mı evli?

Kadın yeni bölüm fragmanlarıyla önemli detayları gözler önüne serdi. Özellikle yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Kadın 15. bölüm 2. fragmanında Sarp’ın sahneleri kafalarda soru işareti bıraktı. Yeni bölümde Şirin yaptıklarıyla artık Bahar'ın sabrını taşırırken Hatice'yi yine kendi tarafına çekmeye çalışıyor! Bahar, Şirin'in tedavi olması gerektiğini söylerken diğer yandan Sarp'ın yaşama ihtimali Bahar'a umut veriyor...



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır. Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...



KADIN DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU



Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini paylaştığı Kadın dizisinin kadrosuna Ahu Yağtu da dahil oldu. Ahu Yağtu dizide Pırıl karakterine hayat verecek.



FOX'ta her Salı seyirci karşısına çıkan “Kadın”, yeni bölümleri ile izleyicileri ekrana başına kilitlemeye devam ederken, daha önce birçok dizide izlediğimiz Ahu Yağtu’nun canlandırdığı Pırıl karakteriyle ise diziye yeni bir soluk gelecek