Kadın ve kızlarımızı bilimde güçlendireceğiz

KADINLARIN ve genç kızların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi ve araştırma faaliyetlerine her seviyedeki katılımlarını teşvik etmek amacıyla 11 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nün 3’üncüsü bu yıl 8-9 Şubat tarihlerinde New York’taki Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) salonunda gerçekleştirilen ‘Barış ve Kalkınma İçin Bilimde Eşitlik ve Denklik’ temalı iki günlük bir konferansla kutlandı.



KÜLTÜREL ÖNYARGI KOLAYA KAÇMADIR

Çeşitli bilimsel alanlarda kadınların önünü açmayı hedefleyen konferans, sürdürülebilir kalkınma için bilimde eşitlik ve denkliği ana gündeme taşımak amaçlı karar vericileri, profesyonelleri, sivil toplum ve özel sektörü bir araya getirdi. Bu yılki etkinliklere Türkiye’den Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de üst düzey katılımcı olarak davet edildi. İki günlük konferansın önemli katılımcıları arasında, video bağlantısıyla katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Kurul 72. Oturum Başkanı Miroslav Lajcak, ‘bilim ve kadın’ alanındaki çalışmalarıyla bugünün BM tarafından ilan edilmesinde önemli rol oynayan Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Kurulu üyesi Prenses Dr. Nesrin El-Haşimi ile Malta Avrupa ve Eşitlik Bakanı Dr. Helena Dalli gibi isimler yer aldı.



BM Genel Merkezi’ndeki oturumda konuşan Hanzade Doğan Boyner, kadının bilimdeki rolünde yer alan kültürel engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı, şunları söyledi: “Kültürel önyargılar, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) konularını daha maskülen tanımlayan kalıplarla işliyor. Bu kalıp yargılar kız çocuklarımızı daha az yetenekli göstererek, üstü kapalı veya belirgin mesajlar yoluyla fen ve matematiğe yönelmesini engelliyor. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını biliyoruz. Bu tamamen kültürel bir koşullama, kültürel önyargı, kültürel kolaya kaçmadır. Geçmişten gelen bu kültürel kalıntılar cinsiyetlerinden dolayı kızların temel eğitimini inkâr etmek kadar ilkel ve zararlıdır.”









‘ÇOK PAYDAŞLI İŞBİRLİĞİ’ ÖNERİSİ

Hanzade Doğan, dünyanın farklı yerlerindeki tablonun da Türkiye’dekinden çok farklı olmadığına ve uygulamada kadına yönelik ayrımcılığın hâlâ devam ettiğine dikkat çekti. Cinsiyet eşitsizliğinin devletlerin, özel sektörün, bilim camiasının, BM bünyesindeki yetkililerin ve diğer paydaşların ortaya koyacağı çok paydaşlı işbirliğiyle ortadan kaldırılabileceğini vurgulayan Hanzade Doğan Boyner, sözlerine şöyle devam etti: “Cinsiyet eşitsizliği, hükümetlerin de ötesinde bir meseledir. Sivil toplum ve bireylerin de bu süreçte aktif rol almaları gereklidir. Kadına yönelik ayrımcılıkta mevcut durum, kötümserliğe ya da eylemsizliğe kapılmak için bir neden değil! Değişim ancak çok paydaşlı işbirliğiyle mümkün olacaktır.”



Hanzade Doğan Boyner, “1923 yılında, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımlayıcı hedeflerinden birinin kadını toplumda arka plana atan kültürel normların ve algıların dönüştürülmesi ve bilimden sanata, kadının en ileri sosyal konulardaki rolünün siyasi olarak teşvik edilerek, yeni oluşan ulusal kimliğe katılmış olmasıdır. Günümüzde, dünyada olduğu gibi Türk toplumunda da kadının gelişimi için gidilecek yol vardır, biz de Aydın Doğan Vakfı olarak cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada bilimsel çalışmalara katılımını teşvik ederek gelişim sağlamaları için tüm paydaşlarla beraber yakın çalışacağımızın taahhüdünü paylaşmak isterim” dedi.



KIZLAR BİLİME TEŞVİK EDİLMELİ

Aydın Doğan Vakfı’nın çalışmalarına değinen Hanzade Doğan Boyner, “İmkânları az olan kız çocuklarına burs yardımı sağlamak ve kız öğrenci yurtları yapmanın yanı sıra bilimde kız çocuklarına karşı olan önyargıların üstesinden gelmek için çalışıyoruz. Kızları bilime teşvik etmek adına, mühendislik dallarındaki kız öğrenciler için burs programları düzenliyoruz... Kız çocuklarının biyolojik olarak bu alanlarda yeteneklerinin olmadığı yanılgısını ve buna benzer mitleri aşmamız gerek. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kız öğrencileri bu alanlarda kariyer edinmeleri yönünde daha fazla teşvik etmesi gerekmektedir. Ailelerin daha iyi bilgilenmelerini sağlamalıyız, böylece anne-babalar kız çocuklarına daha fazla destek verebilirler” diye konuştu.





ÇOK PAYDAŞLI KATILIM PANELİ

HANZADE Doğan Boyner tarafından yönetilen (öğleden sonra gerçekleşen) üst düzey oturuma katılan konuşmacılar “Kadının ve kızların ekonomik güçlenmesinde önemli olan eşitlik ve çok paydaşlı katılım” faktörleri hakkında görüşlerini paylaştılar. BM Kadın Birim Sorumlusu Dr. Khetsive Dlamina, BM Bilgi Teknolojileri Direktörü Atefeh Riazi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Direktörü Chantal Line Carpentier, Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Vinicius Pinheiro, Monge Vakfı Direktörü Maria Jose Monge ve Greenwich Medya Stratejileri kurucusu Hagar Chemali’nin katıldığı oturumda ise “Dünyadaki bilimsel ve akademik araştırmaların hangi alanda ve kimler tarafından yapılacağına karar veren mekanizmalarda erkekler çoğunlukta olduğu için kadınlarla ilgili sorunların ve çözümlerin daha az ele alındığı” konuları gündeme geldi. Toplantıda satır başları ile şu konular ele alındı:



Hızla büyüyen ve değişen teknolojide kadınları ve kızları erkeklerle eşit oranda üretime dahil etmenin yolunun küçük yaşlarda kız çocuklarının ilgisini çekecek teknolojik eğitim malzemelerinin ve oyunların olmasından geçtiği...



Kadınların teknoloji üreten pozisyonda oldukları zaman toplumsal fayda sağlayacak ve hemcinslerinin sorun yaşadığı alanlarda çözüm üretmek için çalıştıkları...



Devlet ve özel sektör işbirliğinin kadın sorunları konusunda hızlı çözümler üreten ortaklık yapısı olduğu...



Devlette, kanun yapıcılar arasında daha çok kadın olmasının ve uygulamaların kadın ve erkek ihtiyaçlarına cevap verebilmesinin etraflıca analiz edilmesi...

Kadınların finansal okuryazarlık aracılığıyla ekonomiye aktif olarak katılabilmeleri için engellerin devlet nezdinde aşılabilmesi ile ilgili destekler...









TERÖRE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

HANZADE Doğan Boyner, dünyanın barış ve ilerlemeyi engelleyen terör eylemleriyle tehdit altında olduğunun altını çizerek, özellikle kadın ve kız çocuklarının masum hedefler olarak terörizmden en çok etkilenenler olduğunu belirtti. Türkiye’nin mültecilere temel imkânlar sağlamak ve eğitim vermek için elinden gelen çabayı gösterirken, teröre karşı da ciddi bir savaş verdiğini kaydeden Hanzade Doğan Boyner, “Kuzey Suriye terör örgütlerinin elinde kaldığı sürece kalıcı barışı sağlamak mümkün olmaz. Bu sebeple Türkiye bölgede operasyon yapıyor. İnsan hakları ve kadın hakları için tüm dünya devletleri teröre karşı birlik olmalı. Sadece barışın olduğu bir ortamda kadın haklarından bahsedebiliriz’’ diye konuştu.





AYDIN DOĞAN VAKFI'NIN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALARI

ÖZELLİKLE genç kızların eğitimi, Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluşundan bugüne kadar misyon edindiği öncelikli destek alanlarından biri oldu. Aydın Doğan Vakfı, eğitime yapılan destek ve teşvikler ile hem ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine katkı yapmak, hem de genç kızlarımızın topluma üretken bireyler olarak katılmasını sağlamaya devam etmektedir. Mühendislik ve hukuk okuyan kız öğrencilere ve ‘Baba Beni Okula Gönder’ seferberliği ile yapılan yurtlarda kaldıktan sonra 4 yıllık üniversiteleri kazanan kız öğrencilere verilen üniversite bursları, özel mentorluk programı ile üniversiteli kızların profesyonel hayata hazırlanmasına destek olan Aydın Doğan Vakfı, geleceğin güçlü kadın liderlerinin yetişmelerine katkı sağlamaktadır.



Aydın Doğan Vakfı, 2005 yılında Türkiye’nin en büyük eğitim seferberliği olan ‘Baba Beni Okula Gönder’in (BBOG) en büyük destekçisi oldu. Başta BBOG seferberliği olmak üzere, özel sektör ve devlet işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucunda ilköğretimde kız-erkek farkının yok denecek seviyelere inmesinde katkı sağladı. Vakıf, BBOG seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan kız çocukları için hazırlanan ve üniversite hazırlık süreçlerine yardımcı olmak üzere geliştirilen eğitim setleri, öğrencilerin gelişimleri ve doğru kariyer seçimleri için düzenlenen eğitimler ile yurt yöneticileri ve öğretmenlerine çeşitli eğitimler vermeye devam ediyor.



Aydın Doğan Vakfı ayrıca, eğitim ve kadın konularıyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapan kurumları desteklemekte, çeşitli araştırma çalışmaları yaparak ulusal ve global platformlarda sonuç odaklı girişimlerle örnek oluşturmaktadır.





ERKEK BİLİM İNSANI BASKIN BU DEĞİŞMELİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapmış olduğu konuşmada, sistematik ayrımcılık nedeniyle kadınların araştırma ve geliştirme işlerinin yüzde 30’dan azında bulunabildiğini ve önyargıların üstesinden gelmek için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Okul kitapları, diğer yayınlar ve reklamcılıkta erkek bilim insanlarının görünürlüğünün baskın olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini vurguladı. Guterres, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmanın, ancak kızların ve kadınların bilimsel araştırma ve yenilikçi çalışmalara katılmaya daha çok teşvik edilmesiyle mümkün olacağını bildirdi.





BURSİYER BETÜL ÖZYILMAZ BM'DE

ULUSLARARASI Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü nedeniyle Birleşmiş Milletler’deki oturuma Aydın Doğan Vakfı bursiyeri ve misafiri olarak katılan Betül Özyılmaz, Aydın Doğan Vakfı’nın da sağladığı finansal ve sosyal destek ile Washington DC’de Amerikan Üniversitesi’nde ‘Sosyal Inovasyon ve Etki’ üzerine yüksek lisans yapma fırsatını elde etti. Akademik çalışmalarına devam eden Özyılmaz, Aydın Doğan Vakfı’nın kazandırdığı kadın girişimciliği ekolü ve motivasyonu ile toplumsal kalkınma odaklı girişimlere fon desteği sağlayan İlk Adım Fonu’nu 3 arkadaşıyla beraber kurarak, Türkiye’ye katkı yolunda ilk adımlarını öğrencilik aşamasında atmaya başladı.









GÜÇLÜ KADIN ONURLU DEĞİŞİM

ULUSLARARASI panelin açılış konuşmasını yapan Prenses Nesrin El-Haşimi, “11 Şubat’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak kabul edilmesi kadınlar için şimdiye kadarki en iyi hediyedir. Birlikte, bilimde eşitliğe öncelik vermeliyiz, kadınları bilimde güçlendirerek dünyayı onur ve haysiyet içinde değiştirmek ve cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için kadınlara desteklerimizi arttırmalıyız” diye konuştu.