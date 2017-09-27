Kadın vale dönemi başlıyor

Seminerin en önemli adımlarından biri de kadın valeler oldu. Vale eğitimi alan ve şu an İstanbul’da 20’ye yakın noktada valelik yapan kadınlar, erkek meslektaşlarının karıştığı kavga haberlerinden rahatsız… Valelik mesleğinin büyükşehirlerde yaşanması muhtemel karmaşaların önüne geçtiğini belirten kadın vale görevlileri, mesleklerinin zor bir meslek olduğunu ancak öfke ve stres yönetimini iyi öğrendikten sonra bu zorlukların azaldığını ifade ettiler.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu olarak sektörde kadın istihdamı projesi başlattıklarını ifade eden TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş “Kadınlar, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı oluyorlar. Cam filmi ustası kadınlarımız var. Göçük düzeltme, oto yıkama, oto kuaförlük yapan pek çok kadın ustamız var. Özellikle ince işçilik gerektiren bazı alanlarda erkeklerden daha güzel iş çıkarıyorlar. Kadın istihdamı arttıkça başta vale sektörü

olmak üzere pek çok sektör daha da güzelleşecektir.” dedi.

Seminerde valelere yasal sorumluluklarını hatırlatan bir konuşma yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise normal koşullarda valeye aracı teslim etmenin bir risk olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti “Çoğu zaman araç hasarlı geliyor bazen de hiç gelmiyor. Tüketici açısından bir risk de aracı valeye tüketici kendisi teslim ettiği için kasko da bundan kaynaklanan hasarları karşılamıyor. Ama böyle eğitimlerle sektör kurumsallaşırsa, bu tarz problemlerin önüne geçilir. Üstelik kadın valelerin olması tüketici açısından daha fazla güven sağlayacaktır.”

TOBFED’in Vale Eğitim Semineri dün Beyoğlu Belediyesi işbirliği ile Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Seminerde Özlem Özen, Serdar Vatansever, Fehmi Çalmuk ve Aydın Ağaoğlu gibi pek çok deneyimli isim valelere eğitim verdi. Eğitim sonunda valelere sertifikaları verildi. Vale Eğitim Seminerine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katıldı.