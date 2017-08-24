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    Kadın vagonu önerisi büyük tepki çekti

    BBC Türkçe
    24 Ağustos 2017 - 10:28Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 10:28

    İngiltere’de İşçi Partisi’nin kıdemli siyasetçilerinden Chris Williamson’un trenlerde kadınlara özel vagon önerisi tartışmalara yol açtı. Kadınların tacizden korunması için bu öneriyi getirdiğini söyleyen Williamson, kendi partisinin üyeleri tarafından kadına karşı şiddeti normalleştirme ve ayrımcılığı savunmakla suçlandı.

    BIRMINGHAM Yardley Milletvekili Jess Philips, “Feminizmi Suudi Arabistan’dan öğrenmeye çalışıyorsan yanlış yoldasın” ifadelerini kullandı.
    Parlamentodaki Eşitlik ve Kadın Komitesi üyesi olan Philips, Twitter’da “Kimin hangi vagonda seyahat edebileceğine karar vermek yerine tüm vagonları herkes için güvenli kılabilir miyiz” dedi ve ekledi:
    “Kadınların hareketlerini kısıtlamak onları güvenli kılmaz, saldırıları normalleştirir. Sorunun kadınların oturma planları değil saldırganlar olduğu konusunda net olmalıyız.”

    SALDIRILARI KABUL ETMEKTİR
    İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, 2015’te İşçi Partisi liderliği için yarışırken kadın vagonlarıyla ilgili kadın örgütlerinin fikrini dinlemek istediğini söylemiş, kadın örgütlerinden gelen yoğun eleştiriler üzerine bu fikri terk etmişti.
    ‘Kadın erkek ayrımına gitmek, saldırıların kaçınılmaz olduğunu ima etmektir’
    İngiltere’de yayınlanan i gazetesinin haberine göre Chris Williamson ise tacize uğrayan kadınların sayısındaki artış nedeniyle bu öneriyi getirdiğini söylüyor.
    i gazetesi için bir makale kaleme alan İngiliz feminist yazar Laura Bates, “Saldırılar nedeniyle toplu taşımada kadın erkek ayrımına gitmek, saldırıların kaçınılmaz olduğunu ima etmektir. Tüm erkeklerin kadınlara saldırabileceği ve bundan korunmanın tek yolunun kadınların hareket özgürlüğünü kısıtlamak olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

    TACİZİN SORUMLUSU KADINLAR DEĞİLDİR
    “Kadınlara kaçmalarını ve saklanmalarını söylemek, sorumluluğun toplumdaki tacizcilerde değil kadında olduğunu söylemektir. Ayrıca kendi içinde de sorunları vardır: Karma vagonda giden bir kadın tacize uğradığında nasıl bir muameleyle karşılaşacak?
    “Mekan ayrımına gitmek tüm erkeklerin özünde kontrol edilemez cinsel saldırganlar olduğu mesajını verir.
    “Bunun çözüm olduğunu düşünenleri, saldırganlar kontrol altına alınana kadar erkeklere özel vagon uygulamasına geçmeyi düşünmeye davet ediyorum. Bu uygulamanın saçma olduğunu düşünüyorsanız, tacizcileri değil kadınları kısıtlayan bir uygulamanın nasıl başarılı olabileceğini sorgulamamız lazım.”

    Etiketler: işçi partisi , ingiltere , Chris Williamson
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