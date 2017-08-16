Kadın sürücüye saldıran vale: Çok sabırlı davrandık

Geçen cumartesi günü yaşanan olayda, Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası’ndaki bir beach cluba otomobille giden kadınlar, mekanda çalışan valenin saldırısına uğradı. Kadınlara hakaret eden vale, ’Keşke erkek olsaydın görürdün’ diyerek tehdit etti. O anları, araçta bulunan kadınlardan biri, cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler internet ortamında büyük tepki görürken, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.





İşletme Müdürü E.G. ile kadın sürücüye ’in aşağı’ diye bağıran vale K.S. (38) ile yanındaki vale S.S.’nin (33) ifadesine başvuruldu. Üç kişi emniyet müdürlüğüne giderek ifade verirken, olaydan hemen sonra İstanbul’a döndüğü tespit edilen kadın sürücünün ise emniyete veya Savcılığa suç duyurusunda bulunmadığı ortaya çıktı.



VALE: ÇOK SABIRLI DAVRANDIK

Vale S.S. yaptığı açıklamada, "30 saniyelik görüntülerle 15 yıllık mesleğimizi karalamaya ve hüküm vermeye çalışıyorlar.

Olay o görüntülerden tam 30 dakika önce başladı. Sürücü kadın, beach cluba geldiğinde otoparkın kuralları olduğunu aracı yerleştirmek istediğimizi söyledik. Aracı istediği yere koyacağını söyleyince, tartışma çıktı. Tesisin belirli kuralları olduğunu, kalabalık olması nedeniyle sıkıntı yaşanabildiğini söyledik. Kibarca davrandık, bu işten ekmek yiyoruz.

Yıllardır başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor. Ardından ikna olmayarak kadın sürücü tesisten çıktı. 2 dakika sonra daha kızgın vaziyette geri döndü. Bu kez bir yandan tartışırken, bir yandan da diğer konuklarımızın giriş yapacağı yolu aracıyla kapattı. Bir yandan aracını çekmezken, bir yandan da arkadaşım K.S ve bana ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ediyordu.

Çok sabırlı davrandık, adeta bizi tahrik etmek için geri dönmüştü. Tüm bunlar tesisimizin 3-4 kamerasında yarım saatlik görüntü şeklinde var. Biz bu görüntüleri Savcılığa teslim ettik. O görüntülerde olay her şeyiyle ortada. Kimin kime ne yaptığı belli. Emniyete ifade vermeye gittiğimizde şikayetçi olmadığını öğrenince gerçekten şok olduk. Yargı süreci her şeyi ortaya çıkaracak" dedi.



İŞLETME MÜDÜRÜ: ARKADAŞIMIZI DİNLENDİRİYORUZ

İşletme müdürü E.G. ise "Görüntüleri yarım saat inceledik. Bizim personelimiz çok sabırlı davranmış ancak sonunda istenmeyen olaylar olmuş. Tabii ki üzüntülüyüz. Çünkü tam 20 yıldır turizme hizmet veriyoruz. Burada bu ve benzeri hiç bir olay yaşanmadı. Olayın ardından K.S. arkadaşımızı dinlendiriyoruz. Emniyete ifadeler verildi. Elimizdeki kamera kayıtlarını da teslim ettik. Yargı süreci başladı. Yargılama süresinin ardından biz de açıklama yapacağız. Kadından şikayetçi olmadık" dedi.



Olayda otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın arkadaşının kimliklerinin tespit edildiği ve olay günü İstanbul’a dönmeleri nedeniyle ifadelerinin alınamadığı her iki kadının da ayın 19’unda Bodruma gelerek ilçe emniyet müdürlüğünde ifade verecekleri öğrenildi.







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