Kadın rektörler Karesi’de

Balıkesir’de bir otelde yapılan toplantıya; yükseköğretimin kadın liderlerinin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye’nin pek çok üniversitesinden akademisyen katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun yaptığı panelde, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, YÖK Akademide Kadın Sorunları ve Çalışmaları Birim Başkanı, 2006-2014 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, YÖK Üyesi ve 2004-2008 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, 2008-2017 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2011-2015 Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durkanoğlu Feyiz konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Yücel Yılmaz, panel öncesinde kadın rektörleri, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ile birlikte makamında ağırladı.

Kadın akademisyenleri yükseköğretim kurumlarında liderlik pozisyonlarına yükselmeleri için cesaretlendirmek ve desteklemek, onların liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurulan TULİP’in Balıkesir Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bilimde cinsiyet eşitliğini sağlamanın zorunlu olduğuna dikkat çekerek "Dünyanın bilime, bilimin de kadına ihtiyacı var" dedi.

Kadın eli değmiş bir şehir arzu ettiğini söyleyen Yılmaz, "İstatistiksel olarak baktığımızda kadın akademisyen sayımız çok ama rektör sayımız çok az. Araçlar ve amaçları birbirine karıştırmadan doğru kararlar vermek üzere hepinize programın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, üniversitelerde kadın olgusuna yönelik farkındalık oluşturmak açısından programın önemli olduğunu söyledi. "Kadın aslında her yerdedir. Ailenin bütünlüğü sağlayan annedir. Baba bir çatıdır, anne ise tüm evin harcı" diyen Prof. Dr. Özdemir, "Bu toplantının yapılmasından gurur duyuyor ve gurur verici sonuçlar çıkmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz ve Prof. Dr. Özdemir, açılış konuşmalarının ardından programa katılanlara plaket takdim etti.