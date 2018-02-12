Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Kadın rektörler Karesi’de

    Kadın rektörler Karesi’de

    DHA
    12.02.2018 - 17:06 | Son Güncelleme:

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı (TULİP), Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

    Balıkesir’de bir otelde yapılan toplantıya; yükseköğretimin kadın liderlerinin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye’nin pek çok üniversitesinden akademisyen katıldı.

    Moderatörlüğünü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun yaptığı panelde, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, YÖK Akademide Kadın Sorunları ve Çalışmaları Birim Başkanı, 2006-2014 Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, YÖK Üyesi ve 2004-2008 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Bedriye Tunçsiper, 2008-2017 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, 2011-2015 Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sondan Durkanoğlu Feyiz konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Yücel Yılmaz, panel öncesinde kadın rektörleri, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ile birlikte makamında ağırladı.

    Kadın akademisyenleri yükseköğretim kurumlarında liderlik pozisyonlarına yükselmeleri için cesaretlendirmek ve desteklemek, onların liderlik yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurulan TULİP’in Balıkesir Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bilimde cinsiyet eşitliğini sağlamanın zorunlu olduğuna dikkat çekerek "Dünyanın bilime, bilimin de kadına ihtiyacı var" dedi.

    Kadın eli değmiş bir şehir arzu ettiğini söyleyen Yılmaz, "İstatistiksel olarak baktığımızda kadın akademisyen sayımız çok ama rektör sayımız çok az. Araçlar ve amaçları birbirine karıştırmadan doğru kararlar vermek üzere hepinize programın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

    Programda konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, üniversitelerde kadın olgusuna yönelik farkındalık oluşturmak açısından programın önemli olduğunu söyledi. "Kadın aslında her yerdedir. Ailenin bütünlüğü sağlayan annedir. Baba bir çatıdır, anne ise tüm evin harcı" diyen Prof. Dr. Özdemir, "Bu toplantının yapılmasından gurur duyuyor ve gurur verici sonuçlar çıkmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

    Başkan Yılmaz ve Prof. Dr. Özdemir, açılış konuşmalarının ardından programa katılanlara plaket takdim etti.

    Etiketler: Rektör , Kadın Rektör , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı , Balıkesir Üniversitesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri