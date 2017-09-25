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    Kadın polis sokak tabelasında buldu! Görenler şoke oldu

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 10:22

    Adana'da bir mahallede yapılan operasyonda kadın polis, uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldığı sırada sokak levhası arasına saklanmış halde 50 paket esrar buldu.

    Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıktan sonra uyuşturucu tacirlerine "Terör ve uyuşturucu iç içe girmiş bir konu. Ben buradan zehir tacirlerine sesleniyorum, geleceğimizi elimizden aldırmayacağız. Mutlaka sonuna kadar sizlerle mücadele edeceğiz. Gençliğimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız" demişti.

    Kadın polis sokak tabelasında buldu Görenler şoke oldu

    Bu sert çıkışın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz uyuşturucuyla mücadeleye başladı. Polis uyuşturucunun en çok satıldığı Yüreğir'in Çamlıbel Mahallesi'ne gündüz vakti özel harekat, zırhlı yunus ve narkotim ekipleriyle baskın yaptı. Yapılan baskında uzun namlulu polisler çelik yelek giyerek köşe başlarında önlem aldı. Özel harekat ve diğer polisler de belirlenen noktalara girdi.

    50 PAKET ELE GEÇİRİLDİ

    Bu arada, sokak başında elinde uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan bir kadın polis hemen başının üzerindeki sokak levhası ile duvar arasına saklanmış bir şeyler olduğunu gördü. Hemen polis arkadaşlarına haber veren kadın polis, levha arasından çıkartılan şeyin satışa hazır halde 50 paket esrar olduğunu görünce şaşkına döndü. Polis etrafta bir süre uyuşturucu aradı. Polis mahallede operasyon ve uygulamaya devam etti.

    Emniyet Müdürü Yıldız'ın göreve başladığı gün narkotik ekipleri 109 kilo eroin ele geçirmişti. Daha sonraki yapılan operasyonlarda da polis yaklaşık bir ton esrar ele geçirirken, yaklaşık 40 kişi tutuklandı.

    Etiketler: Son dakika , ADANA , uyuşturucu operasyonu
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