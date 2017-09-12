Kadın polis, saçlarını kesmesine rağmen tanıdı

TANIK olarak ifade veren polis memuru Edgar Pfeifer, saldırının yapıldığı yerde bulunan iki saç teli sayesinde zanlıyı yakaladıklarını söyledi. Olay mahallinde beş tel saç bulunduğunu belirten Pfeifer, şunları söyledi: “Beşi de uzundu. Üçünün, cinayete kurban giden Maria L.’nin saçı olduğunu tespit ettik. Ancak 18 cm uzunluğundaki diğer ikisi farklıydı. Kentte kamerayla kayıtlar yaptık. Tramvayda tedirgin birisi dikkatimizi çekti. Şapka takmıştı ve şapkasının altında at kuyruğu saçı vardı. Saldırıdan yedi hafta sonra kadın polis memuru bu kişiyi saçını kesmesine rağmen sokakta tanıdı.”

Daha önce Yunanistan’da bulunduğu sırada bir kadına tecavüz eden Hüseyin K.’nın, Afganistan’da da komşu köydeki küçük bir kıza tecavüz ettiği ortaya çıktı.