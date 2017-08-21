Kadın öldü denize attım

İngiliz Guardian ve Amerikan New York Times gazeteleri için serbest muhabirlik yapan Kim Wall, son olarak 10 Ağustos akşamı, denizaltı inşa eden mucit Peter Madsen ile röportaja gittiğinde görüldü. Daha sonra kayıplara karışan genç gazetecinin yakınlarının kayıp başvurusu üzerine polis, önce Peter Madsen’in peşine düştü. Mucit Madsen, kadını başkent yakınlarında bir adaya bıraktığını, sonrasında denizaltının da battığını iddia etti. Denizaltı su yüzüne çıkarıldığında Kim Wall ile ilgili bir ize rastlamayınca sorguyu derinleştiren Danimarka polisi sonunda sonuca ulaştı. Peter Madsen’in, gazeteci kadının kaza sonucu öldüğünü, cesedini de denize attığını itiraf ettiği açıklandı. Kayıp kadının cesedine ise henüz ulaşılamadı.