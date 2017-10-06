Kadın öğretmenden kaynak dersi

Muş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ne geçen yıl atanan Buket Uluca, öğrencilerine sınıfta ders anlattıktan sonra atölyede kaynak, şerit demir kesme, CNC plazma gibi makinelerin nasıl kullanılacağını öğretiyor.

Uluca, öğrencilerinin ve erkek meslektaşlarının ilk kez atölyede elinde kaynak makinesi olan bir kadın gördüğünde şaşırdığını anlattı.





Mesleğe ilk başladığı yer olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de benzer tepkilerle karşılaştığını anlatan Uluca, öğrencilerin ilk olarak "Hocam kaynak yapabiliyor musunuz?" diye sorduğunu söyledi.

Buket Uluca, "Siz işinizi yaptıktan sonra zamanla herkes bu duruma alışıyor. Kaynak ve demir makinelerini öğrencilerime özenle öğretip meslek sahibi olmalarını istiyorum. Bu işi yaparken genelde zorlanmıyorum. Ama zorlandığım zamanlarda da çalışma arkadaşlarım ve öğrenciler yardım ettiği için sıkıntı yaşamıyorum" dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"



Uluca'nın okula tayini çıktığında akıllarına hemen "Bir kadın öğretmen metal bölümünde görev yapabilir mi?" sorusunun geldiğini söyleyen okul Müdürü Ekrem Erlig,"Ama gördük ki öğretmenimiz kendi alanında severek başarıyla çalışıyor. Onunla çalışmaktan çok mutluyuz" diye konuştu. Erlig, Uluca'nın öğrencileri üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Mahir Şahin ise Buket öğretmeni atölyede ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını anlatarak, "Ama bu şaşkınlığımız bir süre sonra sona erdi. Öğretmenimiz derslerde gereğinden fazlasını bile yapıyor. Bize her konuda yardımcı oluyor. Meslek sahibi olabilmemiz için çok çabalıyor. Sadece atölyede değil sınıftaki derslerde de çok başarılı" dedi.