Kadın masal kahramanları sergide

Masal kahramanı kadınlar, çizgiyle hayat buldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Dr. Duygu Kocabaş Atılgan, masallardaki kadın kahramanların hikâyesini illüstrasyonlara aktardı.

Güzelliğin yanı sıra korkusuzluğu, bağımsızlığı, zekiliği barındıran kadın hikâyeleri, Buca Kültür Merkezi’nde 11 Ocak’a kadar sergilenecek.



Halkın ortak anlatımının sonucu kuşaktan kuşağa aktarıldığı masallara farklı bir bakış açısı getirmek istediğini belirten Dr. Atılgan, “Olağanüstü olaylara yer veren, kısa halk öyküleri günümüzde pek anlatılmıyor. Masallar, anlatanın sesiyle hayat bulurken, dinleyicinin zihninde şekilleniyor. Hem anlatanın hem de dinleyenin keyifle çıktığı bu yolculuk, dijital dünyaya yenik düşüyor. Ben de özellikle kadın kahramanların olduğu masalları aktarmayı istedim” dedi.



‘Uyuyan Güzel’, ‘Gizemli Kız’, ‘Boncukcu Kız’, ‘Deniz Kızı’ ve ‘Yeşil Melek’ adlı masallardan esinlenerek illüstrasyonlar hazırladığını, bunları kumaşlara aktararak masal parşömeni oluşturduğunu söyleyen Dr. Atılgan şöyle devem etti:

“Masalların ortak özelliği kadın kimliğini merkeze almalarıdır. Bu kimliğin yapıtaşları güzelliğin yanı sıra, korkusuzluk, bağımsızlık, zekâ ve hayal gücüdür. Masalların kadın kahramanları da karşılarına çıkan her zorluğu güçlü duruşları ve zekâlarıyla alt etmiştir. Böylece hayatlarına yeni bir sayfa açmayı başarmışlardır” diye konuştu.