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    Kadın kuaförüne maskeli baskın...

    DHA
    13.10.2017 - 05:45 | Son Güncelleme:

    Küçükçekmece'de kadın kuaförü işleten Mehmet Akar yüzü maskeli bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken Akar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

    Olay, Cennet Mahallesi saat 21.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir kişi kadın kuaförüne gelerek dükkan sahibi Mehmet Akar’ı(31) sordu. İşletme sahibi Akar’ın kendini tanıtmasının ardından yüzü maskeli kişi ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinden sonra yüzü maskeli kişi silahını çıkarıp Akar’a doğru iki el ateş etti. Akar bacağından yaralanırken saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşları sesleri duyması üzerine polis ekiplerine haber verdi. Akar vatandaşlar tarafından Küçükçekmece’de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Akar’ın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

     "İÇERİDE ÇALIŞAN KADIN ÇIĞLIK ATIYORDU"

    Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda çalışanların ifadesi alırken olayı gören vatandaşlardan bilgi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda ve çevrede delil araştırması yaptı. Öte yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın görgü tanıklarından Erdem Mil, "Dükkanımda müşteriler varken silah seslerini duydum. Sonra dışarıya çıktım ve kuaföre doğru koştuğumda içeride çalışan kadın çığlık atıyordu. Çevredeki esnaflar yardımıyla birlikte hastaneye doğru götürüldüler" diye konuştu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

    Etiketler: Kadın kuaförü , baskın
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