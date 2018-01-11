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    İfadeleri 'pes' dedirtti! 'Durumumuz iyi, macera olsun diye...'

    Alişan KOYUNCU/DHA-İHA
    11.01.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Gebze ve Körfez ilçelerinde kadın peruk takıp, kadın kıyafetleri giyerek, TIR parklarındaki sürücülere ilişkiye girme bahanesiyle yaklaşıp paralarını gasp eden iki kişi yakalandı.

    Gebze'de 28 Aralık'ta, Körfez'de ise 31 Aralık'ta TEM üzerindeki bir TIR otoparkında meydana gelen gasp olaylarında, iddiaya göre, sarı peruk takıp kadın kıyafeti giyen giren L.Ş. (31) ve B.C. (25), dinlenen sürücülerin yanına geldi. L.Ş. ve B.C., sürücülere ilişki teklifinde bulundu. L.Ş. ve B.C., kendileriyle ilgilenen sürücülerin para ve değerli eşyaları gasp edip, kaçtı.

    TOPLAM 21 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

    Sürücülerin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve Plaka Takip Sistemi görüntülerini inceledi. Şüphelileri belirleyen polis, yakalamak için harekete geçti. Benzer suçlardan 6 kaydı bulunan L.Ş. ve 15 kaydı bulunan B.C., İstanbul Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Körfez'de bir TIR sürücüsünün 2 bin 500 TL'sini, Gebze'de bir başka sürücünün 1000 TL'sini gasp ettiği belirlendi.

    İKİ ŞÜPHELİDEN ŞAŞIRTAN İFADE   

    İki şüpheli ifadelerinde maddi durumlarının iyi olduğunu, bu işi sadece macera olsun diye yaptıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.Ş. ve B.C. mahkemeye  sevk edildi.

    Etiketler: hırsızlık , Operasyon
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