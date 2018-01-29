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    Kadın iç çamaşırı çalarken suçüstü yakalandı

    Onur KAYA/KAPAKLI-Tekirdağ(DHA)
    29.01.2018 - 20:21 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde polis, evlerin balkon ve bahçelerinde asılı kadın iç çamaşırlarını çalan M.Ç.’yi suçüstü yakaladı.

    Kapaklı’nın İnönü Mahallesi’nde oturan F.G. adlı kadın, gece yarısı evin bahçesinde kuruması için ipe astığı iç çamaşırlarının bir kişi tarafından çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Gelen polise iç çamaşırlarının çalındığını anlatan F.G., hırsızın da eşkalini verdi. Bölgede arama yapan polis, M.Ç.’yi çaldığı iç çamaşırlarıyla birlikte kaçmak isterken yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma için emniyete götürülen şüphelinin yanındaki çuvalda çalıntı çok sayıda iç çamaşırı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: tekirdağ , Kadın , son dakika
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