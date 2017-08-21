Kadın girişimcilere gelişim atölyesi

İlki 22 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek eğitimin konusunu ‘lider kadınlar’ oluşturacak. Eğitimde liderlik mi yöneticilik mi, liderlik stilleri, liderlikte 4E Modeli, iş-hayat dengesi yönetimi gibi konu başlıkları ele alınacak. 12 Eylül Salı günü yapılacak ikinci eğitimin konusunu ise ‘pazarlama ve iletişim becerileri’ oluşturacak. Eğitimde, satış, pazarlama ve müşteri kavramları ele alınacak, pazarlamanın gelişim süreci, pazarlama karması ve stratejisi, müşteri iletişiminin önemi, ağ ve sosyal medya gibi önemli konularda alanında uzman eğitmenler tarafından bilgiler paylaşılacak. Üçüncü eğitim ise 19 Eylül’de yapılacak.