Kadın girişimcilere 450 bin lira kredi verildi

İzmit Belediyesi’nin Kadıköy Mahalle Konağı içinde bulunan Mikro Kredi Şubesi, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ev hanımı kadınlara faizsiz şekilde kredi imkanı sağlıyor.

2017 yılında 293 kadına toplam 450 bin TL kredi verildi. Mikro krediden yararlanmak isteyen kadınlara 4 günlük bir eğitim verdiklerini belirten yetkililer, "İzmitin her mahallesinden kadınlar bu krediye başvurabiliyor.

Mikro kredi alan kadınları kredi tahsilatları için mikro kredi şubesi saha görevlileri bizzat ziyaretlerde bulunarak bilgilendirmelerde bulunuyorlar.

Dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan mikro krediden faydalanmak isteyenlerin kredileri 4 günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor" dedi.