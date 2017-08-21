Kadın gazeteciyi öldürüp denize atmış

KIM Wall (30), Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için Madsen’in kendi inşa ettiği ‘Nautilus’ adlı özel denizaltısına 10 Ağustos perşembe akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten sonra kaybolmuştu. Kadın gazetecinin sevgilisinin gece yarısı 02.30 civarında polise ‘sevgilisinin dönmediği’ ihbarını yapması üzerine denizde gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak için geniş çaplı arama yapılmıştı.





HELİKOPTERLERLE ARANMIŞTI

Kopenhag’ın 45 km güneyinde bulunan Köge Körfezinde bulunan denizaltının sahibi Peter Madsen, Kopenhag’a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etmiş, ancak cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Madsen, bugün çıkarıldığı duruşmada, Kim Wall’ın bir kaza sonucu denizaltıdayken öldüğünü ve cesedini de kendisinin denize attığını söyledi. Gazetecinin cesedinin Kopenhag’ın güneyindeki Köge kasabası açıklarında denize atıldığı açıklanırken, Danimarka polisi cesedi bulmak için helikopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı araştırma başlattı.

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