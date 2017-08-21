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    Kadın gazeteciyi öldürüp denize atmış

    İHA
    21 Ağustos 2017 - 17:24Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 18:49

    İsveçli kadın gazeteci Kim Wall’ın, röportaj yapmak için bindiği denizaltının sahibi Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen tarafından denize atıldığı açıklandı.

    KIM Wall (30), Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak için Madsen’in kendi inşa ettiği ‘Nautilus’ adlı özel denizaltısına 10 Ağustos perşembe akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten sonra kaybolmuştu. Kadın gazetecinin sevgilisinin gece yarısı 02.30 civarında polise ‘sevgilisinin dönmediği’ ihbarını yapması üzerine denizde gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak için geniş çaplı arama yapılmıştı.

    Kadın gazeteciyi öldürüp denize atmış

    HELİKOPTERLERLE ARANMIŞTI

    Kopenhag’ın 45 km güneyinde bulunan Köge Körfezinde bulunan denizaltının sahibi Peter Madsen, Kopenhag’a dönerken denizaltının aniden battığını ve kendisinin de denize atlayarak kurtulduğunu ifade etmiş, ancak cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
    Madsen, bugün çıkarıldığı duruşmada, Kim Wall’ın bir kaza sonucu denizaltıdayken öldüğünü ve cesedini de kendisinin denize attığını söyledi. Gazetecinin cesedinin Kopenhag’ın güneyindeki Köge kasabası açıklarında denize atıldığı açıklanırken, Danimarka polisi cesedi bulmak için helikopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı araştırma başlattı.

    Kadın gazeteciyi öldürüp denize atmış

     

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    Etiketler: Danimarka , Nautilus , Peter Madsen , Kim Wall
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