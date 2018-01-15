Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadınlar Ligi'nde ortalık karıştı! Polisin zor anları...

    Kadınlar Ligi'nde ortalık karıştı! Polisin zor anları...

    Mesut MADAN/DHA
    15.01.2018 - 11:17 | Son Güncelleme:

    Kadınlar Futbol Üçüncü Ligi´nde oynanan Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşılaşmasının son dakikasında futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin güçlükle ayırdığı kavganın ardından maç tatil edildi.

    Kadınlar 3´üncü Lig 14´üncü Grup´ta Yeni Burdurspor ile Antalya Demirspor karşı karşıya geldi. Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan maç geçen hafta yaşamını yitiren Yeşilova Belediyespor antrenörü Muzaffer Baş için saygı duruşuyla başladı. Yusuf Can Çetin, Özlem Balkıç ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Yeni Burdurspor 2-0 önde kapattı.

    Yeni Burdurspor ikinci yarıda 2 gol daha bulurken, rakibi de tek gol kaydedebildi. Karşılaşma 4-1 Yeni Burdurspor'un üstünlüğüyle devam ederken 90'ıncı dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerinde yaşanan gerginliğe yedek kulübelerindeki futbolcular da dahil olunca saha bir anda karıştı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İki takım oyuncuları birbirlerine tekmelerle saldırdı. Futbolcuları polis ve antrenörler ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayın ardından önce Antalya Demirspor, ardından da Yeni Burdurspor takımı sahadan polis eşliğinde çıkarıldı. Maç sonunda Antalya Demirsporlu bir futbolcu fenalık geçirince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orta hakem Yusuf Can Çetin tarafından tatil edilen maçla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

    Etiketler: kadın futbolcu , kavga
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri