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Kadın esnafın ilk tercihi "bakkal işletmeciliği"

AA
18 Ağustos 2017 - 13:47Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 13:48

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1,7 milyona yakın esnaftan yüzde 15,41'ini kadın girişimcilerin oluşturduğunu belirterek, "Kadın esnafımız en çok büfe, bakkal ve market işletmeciliği yapıyor. Bunu lokantacılık, yemek-içecek sunumu faaliyetleri izliyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kadınların iş gücüne katılım oranlarını değerlendirdi. 

TESK'e kayıtlı esnaf sayısının temmuz sonu itibarıyla 1 milyon 687 bin 533 olduğunu aktaran Palandöken, bunlardan yüzde 15,41'ini (260 bin 4) kadın esnafın oluşturduğunu bildirdi. 

Palandöken, en çok kadın esnafın Uşak'ta bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: 

"Uşaklı kadınlar daha girişimci. İldeki toplam 11 bin 768 esnafın yüzde 22,51'ine ulaşan 2 bin 649 kadın esnaf burada faaliyet gösteriyor. Bu kenti 19 bin 84 toplam esnafının 4 bin 284'ü (yüzde 22,45) kadın olan Çanakkale; 40 bin 452 esnafının 8 bin 633'ü (yüzde 21,34) kadınlardan oluşan Balıkesir izliyor. İzmir ve Muğla da, kadın esnaf oranında bu illeri takip ediyor." 

Kadın esnafın en çok büfe, bakkal ve market işletmeciliği yaptığına işaret eden Palandöken, "Bunu sırasıyla lokantacılık, yiyecek-içecek sunumu faaliyetleri, kadın kuaför işletmeciliği, tezgah ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret, konfeksiyonculuk, taksi işletmeciliği, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, tuhafiyecilik ve tuhafiye ürünleri imalatı, servis aracı işletmeciliği ve terzilik faaliyetleri takip ediyor." ifadelerini kullandı. 

Palandöken, kadınların ülke ekonomisine daha çok katkı sağlaması gerektiğine de değinerek, "Kadınlar esnaflık faaliyetlerini her sektörde rahatça yürütebilmeli. 40 milyon kadın nüfusumuzun 15 yaş üstü iş gücüne katılım oranı 31,7. Bu oranı daha yukarı çekmek ve ekonomiye katkı için kadınlar teşvik edilmeli." değerlendirmesinde bulundu. 


Etiketler: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu , Bendevi Palandöken , Çanakkale
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