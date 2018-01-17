Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayında… Sarp yaşıyor mu?

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanıyla önemli ipuçları geldi. Eşinin ölümünden sonra iki çocuğuyla yapayalnız kalan genç bir kadının yaşadığı zorlukları çarpıcı bir şekilde aktaran Kadın’ın 13. bölümünde Bahar’a yardım etme düşüncesiyle harekete geçen Yeliz, öğrendiği gerçekle sarsılıyor ancak bunu nasıl anlatacağını bilemiyor. Tedavi süreci devam eden Bahar, kocasının yaşadığı düşüncesiyle hayata daha fazla bağlanıyor. İşte Kadın yeni bölümünden ilk görüntüler!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in ısrarları üzerine Bahar ve çocukların evde kalmasına izin veren Hatice evde huzursuz olmaya başlamıştır. Bahar’ı çok iyi tanıdığını düşündüğü için Bahar’ın her şeye rağmen onlarla beraber kalmak istemesine anlam veremez. Şirin, Enver’e kendini affettirme düşüncesiyle Bahar’a oldukça iyi davranmaktadır. Bahar, Yeliz’in ısrarları üzerine telefonda gördüğü mesajların tarihlerine bakar ve bir gerçekle yüzleşir. Mesajlar Sarp’ın ölüm tarihinden sonra atılmıştır.