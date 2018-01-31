Kadın dizisinin son bölümünün hemen ardından fragman gündeme geldi. 30 Ocak Salı akşamı yayınlanan 14. bölümünde Bahar- Arif yüzleşmesini nefeslerini tutarak takip eden izleyiciler, asıl sürprizi finalde yaşadı. Şirin’in Nisan ve Doruk sayesinde verdiği firenin ardından neler olacağı önümüzdeki hafta belli olacak. Peki Kadın dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır. Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir. İyice köşeye sıkışmaya başlayan Şirin bu olaydan da söylediği yalanlarla kurtulabilecek midir?