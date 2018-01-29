Kadın dizisinin 14. bölüm 2. fragmanı yayında – Yeni bölüm özeti

Kadın’ın yeni bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman geldi. Özge Özpirinçci, Caner Cindork ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini paylaştığı Kadın dizisinin 14. bölümüyle ilgili en çok merak edilen konu Sarp’ın telefonunu Bahar’a ileten Enver’in nasıl bir açıklama yapacağı. Salı günleri izleyicilerle buluşan dizinin 23 Ocak’ta yayınlanan son bölümünde Şirin’in aşırı kıskançlığı Bahar’a zor günler yaşattı. Bahar’ın bir tesadüf sonucu Sarp’ın telefonuyla ilgili ulaştığı bilgi ise Enver ve Hatice’yi bir kez daha köşeye sıkıştırdı. İşte Kadın yeni bölümden detaylar!

Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır. Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir. İyice köşeye sıkışmaya başlayan Şirin bu olaydan da söylediği yalanlarla kurtulabilecek midir?