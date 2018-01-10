Kadın dizisinin 12. bölüm fragmanında Şirin fena yakalanıyor

Kadın dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse çarpıcı senaryo örgüsüyle dikkatleri üzerine çeken Kadın, dün akşam 11. bölümüyle ekranlardaydı. Yakalandığı hastalığa rağmen hayata tutunan Bahar, son bölümde arka arkaya büyük tehlikeler atlattı. Finale doğru kazayla evi yakan Bahar, çareyi annesinin kapısına gitmekte buldu. Hem Şirin’in hem de Hatice’nin vereceği tepkiyi soluklarını tutarak takip eden izleyiciler, finalde büyük bir sürprizle karşılaştı. Pek Kadın yeni bölümünde neler olacak?





Bahar ve çocuklar, Hatice’nin yanına taşınıyor, herkes için yeni bir dönem başlıyor. Sarp’ın telefonunda gördüklerini araştıran Bahar, öğrendiği gerçekle rahat bir nefes alıyor. O mesajların kazadan sonra atıldığını öğrenen Bahar, öğrendiklerini Yeliz ile paylaşıyor. O kadının peşine düşmeye karar veren Yeliz, Şirin’in sırrına çok yaklaşıyor. Bahar, tüm yaşadıklarının sorumlusunun üvey kız kardeşi olduğunu anlayacak mı? Yeni bölümde neler olacak? Tüm bu soru işaretleri 16 Ocak Salı günü yayınlanacak olan Kadın’ın 12. bölümünde netleşecek.