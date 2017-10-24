Kadın dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kadın'ın oyuncu kadrosu ve karakterleri

Kadın dizisi gerek tanıtımları gerekse oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Bir Japon dizisisi olan Woman’ın bir uyarlaması olan dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindork ve Bennu Yıldırımlar var. En son romantik komedi türündeki Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Özge Özpirinççi, yeni dizisinde kendisini çocuklarına adamış bir anneyi; Muhteşem Yüzyıl Kösem’in Silahdar Musftafa Paşa’sı Cander Cindoruk, bir vapur kazasında hayatını kaybeden Sarp’ı; usta oyuncu Bennu Yıldırımlar ise mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice’yi canlandırıyor. İşte Kadın dizisi oyuncuları ve karakterleri!



Özge Özpirinçci - Bahar Çeşmeli

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

Caner Cindoruk - Sarp Çeşmeli

Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

Bennu Yıldırımlar - Hatice Sarıkadı

Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.

Seray Kaya - Şirin Sarıkadı

Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

Ayça Erturan - Yeliz Ünsal

Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

Ece Özdikici Jale Demir

Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.