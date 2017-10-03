Kadın dizisi ne zaman başlayacak?

Yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin Aytekin’in oturduğu ve senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı ‘’Kadın’’ dizisi, 24 Ekim Salı saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak. Sezonun en iddialı dizilerinden olan “Kadın”da başroldeki Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik edecek.





Genel Hikaye:



“Kadın” hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur.



Bahar, Sarp’ın anılarını, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamaktadır ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak, sekiz yaşında onu terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi Bahar’ın önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor...