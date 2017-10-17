Kadın çiftçilerden yerli patates hasadı

Alay beldesi yerli patates çeşitleri demonstrasyon alanındaki tarlada düzenlenen etkinlikte, 8 yerli patates çeşidi hasat edildi.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, patates tohumunda dışa bağımlılıktan kurtulmak ve bu konuda bir üs haline gelmek istediklerini söyledi.

2015 yılından beri yürüttükleri çalışmaların sonucunda 8 yerli patates çeşidini Türk tarımına kazandırdıklarını dile getiren Pırlak, şöyle devam etti:

"Bu çeşitlerimizin üreticilerimiz ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla ıslah çalışmalarının yanında eğitim faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu kapsamda 'Kadın Elinde Yerli Patates' projesini uyguladık.

Patates üretimi yapılan köy ve kasabalardaki kadın çiftçilerimizi 2 hafta süreyle Enstitümüzde ağırladık. Onlara patates yetiştiriciliği, hastalık ve zararları, tohumluk üretim sistemi, hasat ve depolama konularında eğitim verdik."

Kadın çiftçiler vasıtasıyla yerli çeşitleri tanıtmak istediklerini belirten Pırlak, "Bu yıl bölgenin lider kadın çiftçilerine yerli patates çeşitlerini vererek, toprakla buluşmasını sağladık.

Bizim en büyük amacımız, kadın çiftçilerimiz vasıtasıyla hem yerli patateslerin performanslarını görmek hem de yerli çeşitlerimizi bu vesileyle tanıtmak.Kamuoyundan çok güzel tepkiler aldık." dedi.

Çiftçi Naciye Erol da yerli patates tohumlarının ithallerine göre daha verimli olduğunu ifade etti.

Erol, "Deneme için Enstitümüz bize yerli tohum verdi. İlk yerli tohumu tarlamıza ektik. Tohumlarımızın verimi çok güzel, ithal tohumlardan daha güzel. İthal tohumlardan elde edilen patatesten sadece kızartma yapılırken, yerli tohumdan elde edilen patatesten yemeklik de yapabiliyoruz. Hepsi çok güzel, çok

kaliteli." diye konuştu.

Çiftçi Sevda Erol da yerli patates tohumlarından iyi ürün aldıklarını belirterek, kendilerine bu olanağı sağlayan Enstitü yetkililerine teşekkür etti. Etkinlik sonunda kadın çiftçilere plaket verildi.