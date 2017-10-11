Kadın cerrahlarla ilgili bilim dünyasını şaşırtan sonuç

Toronto Üniversitesindeki araştırma ekibi, geriye dönük olarak 2007 ve 2015 yılları arasında 3 bin 314 cerrah tarafından ameliyat edilen 104 bin 630 hastanın bilgilerini inceledi. British Medical Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, kadın doktorlar tarafından ameliyat edilen hastaların ameliyat sonrasında "ilk 30 gün içinde ölme riski yüzde 12 daha düşük."



Ameliyat sonrası hastaların hastaneye geri girişinde ve çıkan komplikasyonlarda belirli bir fark olmadığını belirten araştırmanın başındaki doktorlardan Raj Satkunasivam, Kadın doktorlar tarafından ameliyat edilen hastalarda daha iyi sonuçlar elde ediliyor ve bunun altında yatan mekanizma hakkında bir fikrimiz yok. Fakat kadın doktorların daha hasta odaklı olması ve iletişim yeteneklerinin daha gelişmiş olmasıyla ilgili olabilir diye açıkladı.