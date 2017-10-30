Kadın 2. bölüm fragmanında Bahar şoku atlatamıyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Kadın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kadın yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yeliz’in düğün hazırlıkları devam ederken onun düşündüğü tek bir şey vardır; Nisan ve Doruk’un mutluluğu. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Arif’i her gördüğünde korkulu gözlerle ona bakan Bahar, hala yaşadığı olayın şokunu atlatamamıştır. Yeliz’in düğün hazırlıkları devam ederken onun düşündüğü tek bir şey vardır; Nisan ve Doruk’un mutluluğu.

Sürpriz bir şekilde Bahar’ın karşısına çıkan üvey kardeşi Şirin, bu kez kaçamaz. Şirin’in, Bahar’a karşı duyduğu suçluluk duygusu ise tanışmalarının ardından daha da çok artacaktır. Bahar her geçen gün kocası Sarp’ı daha fazla özlemektedir. Annesi Hatice’nin söylediklerini de asla unutamaz ve kocasının ölümü için onu suçlamaya devam eder. Hatice ise diğer kızı Şirin’in odasında gördüğü Sarp’ın resimlerinden sonra Şirin ile yüzleşir ve ona hesap sorar. Hatice’nin içindeki şüphe de git gide artacaktır.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hayatının aşkıyla bir vapur seyahatinde tanışan Bahar, onu erken yaşta kaybetmiş iki çocuğu olan genç bir kadındır. Annesi tarafından 8 yaşında terk edilen Bahar, daha sonra babasını ve babaannesini de kaybederek hayatta yapayalnız kalmıştır. Bahar’ı Sarp’a duyduğu aşkla beraber hayata bağlayan sadece iki şey vardır, kızı Nisan ve oğlu Doruk. Zor hayat koşullarında ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmayan Bahar, onlar için gece gündüz çalışır. Yıllar sonra annesiyle yüzleşen Bahar, kocasının ölümüyle ilgili bir gerçeği öğrenmek üzeredir.