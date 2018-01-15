Kadın 12. bölüm fragmanında Hatice iyice huzursuzlanıyor

Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren dramatik sahneleriyle gözyaşlarına boğan dizi Kadın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kadın yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yaşanacak. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Enver’in ısrarları üzerine Bahar ve çocukların evde kalmasına izin veren Hatice evde huzursuz olmaya başlamıştır. Bahar’ı çok iyi tanıdığını düşündüğü için Bahar’ın her şeye rağmen onlarla beraber kalmak istemesine anlam veremez. Şirin, Enver’e kendini affettirme düşüncesiyle Bahar’a oldukça iyi davranmaktadır.

Bahar, Yeliz’in ısrarları üzerine telefonda gördüğü mesajların tarihlerine bakar ve bir gerçekle yüzleşir. Mesajlar Sarp’ın ölüm tarihinden sonra atılmıştır. Yeliz ise Bahar’a yardım etme düşüncesiyle numaranın kime ait olduğunu öğrenmek ister. Tüm olanlardan sonra iyice köşeye sıkışan Şirin, gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyebilecek midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir. Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır. Bahar, başına gelen şeylerden sonra tek başına idare edemeyeceğini düşünür ve ani bir kararla Hatice’nin evine gidip onlarla beraber kalmak istediğini söyler. Hatice, Şirin’e rağmen Bahar’ın bu isteğini kabul edecek midir?