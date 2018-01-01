Kadın 11. bölüm ne zaman? Yeni bölüm neden yok?

Kadın dizisi 11. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusu, sevilen dizinin izleyicileri tarafından büyük merakla karşılanan konular arasında yer almaya başladı. Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Kadın dizisi oldu. Peki, Kadın 11. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Kadın dizisinin yeni bölümü bir hafta gecikmeli olarak 9 Ocak Salı günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemil, Filiz’e Barış’la ilgili tüm gerçekleri anlatır, Barış’ı Filiz’in gözü önünde tutuklar. Barış’ı hapse tıkmaya ramak kalmışken delil olarak ele geçirdiği eşyaların kaybolmasıyla Cemil yine en başa döner. Hıncı ve öfkesi daha da artan Cemil bu kez hangi yollara başvuracaktır?

Şükran’ın boşanma kararıyla perişan olan Fikri, Şükran’ın kendisini kiminle aldattığını merak eder. Beynini kemirip bitiren sorunun cevabına bir türlü ulaşamayınca çareyi Şeyma’ya dert yanmakta bulur. Şeyma ise Müjde’yle birlikte dışarı çıkmış olmanın sevincini yaşamaktadır. Fikri, kâh Şeyma’nın sevincine ortak olur kâh kendi üzüntüsünü yaşar.

Babasının kendisini evlendirmeye çalışmasıyla ağır bir bunalım geçiren Müjde; okula gitmek istemez, kendisini odaya kapatır. Rahmet, olanları kaldıramaz. Müjde’nin kapısına dayanır. Aralarındaki tartışmanın şiddetlenmesiyle ilişkilerini çıkmaz bir noktaya getiren Müjde ile Rahmet ayrılacak mıdır?

Şükran, çocuklarının önünde Fikri’ye İsmet’in öz babası olmadığını, babalık testi yaptırdığını söyler. Olanlardan yeterince etkilenen Kiraz’la Fikret, İsmet’in öz kardeşleri olmama ihtimalini kendi aralarında tartışırken, Rahmet’le Hikmet’in aklına kocaman bir şüphe düşer. Fikri Elibol; İsmet, Rahmet ve Hikmet’in öz babası mıdır?

Filiz, Barış’ın asıl isminin “Savaş” olduğunu öğrenmiştir. Barış’ın Cenk’le çalıştığını, arkadaşından ödünç araba aldığını, valelik yapmadığını öğrendiği anları anımsar. Filiz’in kafasında taşlar yerine oturmuştur. Barış’la Cemil’in kavgasını görünce de iyice kuşkuya düşmüştür. Endişelerini Barış’a karşı açıkça dile getiren Filiz, Cenk’le konuşmaya karar verir. Cenk, Filiz’e Barış’ın araba hırsızı olduğunu itiraf edecek midir?