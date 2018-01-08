Kadın 11. bölüm fragmanında Enver öğrendiklerini unutamıyor

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kadın yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Kadın yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Enver, Şirin hakkında öğrendiği şeylerden sonra bir daha eskisi gibi olamaz. Hatice ise tüm olanlardan habersiz hala Şirin’i korumaktadır. Bahar hastalığının ciddiyetinin farkına vardıktan sonra çocukları için tedaviyi kabul eder. Ama bu süreci çocuklarla beraber nasıl atlatacağını bilememektedir. Arif’in Bahar’ı bu kadar koruması ve yanında olması Berşan, Yusuf, Ceyda üçlüsünün dikkatini çekmeye başlamıştır. Bahar, başına gelen şeylerden sonra tek başına idare edemeyeceğini düşünür ve ani bir kararla Hatice’nin evine gidip onlarla beraber kalmak istediğini söyler. Hatice, Şirin’e rağmen Bahar’ın bu isteğini kabul edecek midir?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şirin’in sürekli telefon ile rahatsız etmesi Bahar’ın sinirlerini bozmaya başlamıştır. Jale ve Sinan’ın ısrarları üzerine hastaneye giden Bahar, hastanede karşılaştığı şüpheli tavırlardan sonra bir şeylerin ters gittiğini anlar. Bahar’ın hayattaki en büyük korkusu ise çocuklarını yalnız bırakma düşüncesidir. Tüm yaşanan şeylerden sonra Enver’in Şirin’e karşı şüpheleri her geçen gün daha çok artar ve eline Şirin ile ilgili bir koz geçer. Enver bu kozu iyi kullanabilecek midir?

DİZİNİN KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.