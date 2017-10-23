Kadın 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölümde neler yaşanacak?

Ekranlarda salı akşamı yayınlanacak olan dizi Kadın ilk bölüm fragmanını yayınladı. Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümünde ilginç anlar yer alacak. İşte, Kadın dizisinin 1. bölüm fragmanı.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Hayatının aşkıyla bir vapur seyahatinde tanışan Bahar, onu erken yaşta kaybetmiş iki çocuğu olan genç bir kadındır. Annesi tarafından 8 yaşında terk edilen Bahar, daha sonra babasını ve babaannesini de kaybederek hayatta yapayalnız kalmıştır. Bahar’ı Sarp’a duyduğu aşkla beraber hayata bağlayan sadece iki şey vardır, kızı Nisan ve oğlu Doruk. Zor hayat koşullarında ne olursa olsun çocuklarını yalnız bırakmayan Bahar, onlar için gece gündüz çalışır. Yıllar sonra annesiyle yüzleşen Bahar, kocasının ölümüyle ilgili bir gerçeği öğrenmek üzeredir.

DİZİNİN KADROSU

Sezonun en iddialı dizilerinden olan “Kadın”da başroldeki Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman, Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik edecek.