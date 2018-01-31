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    Kadıköy'ün göbeğinde bir tuhaf olay... Güvenlik kameraları kaydetmiş...

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Kadıköy'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti.

    Bir kişi, elinde tabancayla, oldukça da rahat tavırlarla büfeyi hedef alıyor. Mermiyi namluya sürüyor, defalarca tetiğe basıyor, ancak silah ateş almıyor. Bunları yaparken de çevredeki esnafla sohbet ediyor.

    Yaşananlar 1.5 dakika sürüyor. Eli silahlı kişi sohbet ettiği kişileri de tehdit ederek sakince bölgeden ayrılıyor.

    Hedef alındığını olaydan sonra komşu esnaftan duyduğunu belirten büfeci Erkan Boztaş güvenlik kameralarını izledikten sonra tedirgin olduğunu ve korktuğunu söyledi. Boztaş, eli silahlı kişiden şikâyetçi oldu.

    Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , kadıköy , tabanca , büfe , kadıköy iskele , silah
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