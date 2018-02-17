Kadıköy’deki 'Boğa Heykeli' korumaya alındı

Kadıköy Belediyesi, 22 Mart 1994 tarihinde onaylanan üst ölçekli imar planında “Park, Yeşil Alan ve Yol” olarak, 16 Mart 1971 yılında onaylanan uygulama planında ise “Refüj ve Yol” alanında kalan Boğa Heykeli’nin bulunduğu alanla ilgili yeni düzenlemeye gitti. Kadıköy Belediyesi tarafından sunulan teklif doğrultusunda Altıyol mevkiinde Kadıköy’ün simgesi Boğa Heykeli’nin yer aldığı alanın İstanbul 5 Numaralı kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla fonksiyonu değiştirildi. Karar, ilçe belediyesinden geldiği şekliyle İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.

Yapılan plan değişikliğiyle Boğa Heykeli 1. Grup Tescilli Kültür Varlığı olarak tescillenirken mevcut planlarda yol ve refüj olarak görülen çevresindeki alan, kurul kararı doğrultusunda yapılan plan değişikliğiyle yol ve refüj olmaktan çıkarıldı. Heykelin yerinde korunmasına, söz konusu heykelin tarihi bilgisini içerir tanıtıcı levha ve benzeri öneriler ile relövesi Kurul’a iletildi.

Bundan böyle “Boğa Heykeli ve Koruma Alanı” içerisinde Kültür Varlıklarını koruma kurulu kararlarına göre uygulama yapılacak.

ALMAN İMPARATORU HEDİYE ETMİŞTİ

Heykel , 1864’de Paris’te heykeltraş İzidor Bonhevr tarafından Fransız gücünü Almanlara göstermek için yapılmış. Almanlar Fransız’ları yenince boğa heykeli Almanya’ya getirilmiş. Türkiye’nin 1. Dünya Savaşı'na Almanya ile girerek İngiliz ve Fransızlar’la savaştığı için ‘’güç simgesi’’ olarak bu boğa heykeli Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya Alman Kralı II. Wilhelm tarafından 1917 yılında armağan edilmiş. Heykel önce Kadıköy’e getirilmiş, sonra Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine yerleştirilmiş, oradan Yıldız Sarayı’nın bahçesine, oradan da Bilezikçi Çiftliği'ne getirilmiş.

Sonrasında Moda’daki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Köşkü'nün bahçesinde bir süre kaldıktan sonra Harbiye’deki Lütfi Kırdar Spor Sarayı’nın önüne konmuş. Bir süre burada kalmış ve 1969 yılında tekrar Kadıköy Kaymakamlık Binası'nın önüne konmuş. Heykel, 1987 yıllında Altıyol kavşağına taşınmış...