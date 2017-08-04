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    Kadıköy'de yangın paniği... Şoka girdi

    Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)
    04 Ağustos 2017 - 15:06Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 15:17

    Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Yangın saat 12.30 sıralarında Merdivenköy Mahallesi Ressam Salih Ermez Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosunda kısa devre nedeniyle yangın başladı. Yangın nedeniyle binanın içini Duman kapladı. haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangın nedeniyle çıkan yoğun duman apartmanın tüm katlarını sardı.

    Kadıköyde yangın paniği... Şoka girdi

    MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

    İtfaiye ekipleri binanın dışından uzattıkları merdivenle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yangında dumandan etkilenen biri kadın 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kurtarılan bir kadın gözyaşlarına boğuldu. Komşuları kurtarılan kadına su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

    Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kadıköy , yangın , panik
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