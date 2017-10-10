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    Haberler >Gündem>Kadıköy'de toprak kayması

    Kadıköy'de toprak kayması

    AA
    10.10.2017 - 21:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de özel bir inşaat firması tarafından hafriyat alımı yapıldığı esnada meydana gelen toprak kaymasında 2 otomobil hasar gördü.

    Mahallesi Yeşil Bahar Sokak'ta, hafriyat alımı esnasında söz konusu alanın yanındaki sitenin otoparkının zemininde kısmi çökme meydana geldi.
    Toprak kayması sonucu otoparktaki araçlardan biri yaklaşık 3 metre derinliğindeki hafriyat alınan inşaatın temeline düşerken, diğer otomobil ise asılı kaldı.
    Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı otopark ve inşaat alanında ekiplerin çalışmaları sonucu araçlar bulundukları yerden çıkartıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kadıköy , istanbul , toprak kayması
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