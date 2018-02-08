Kadıköy'de minibüsçü dehşeti... Yolcuların gözü önünde kurşun yağdırdı

SABAH saatlerinde Kadıköy Maltepe E 5 yolu Bostancı mevkisinde meydana gelen olayda, iddialara göre, Gebze- Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs AŞ'ye ait özel halk otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurdu. Daha sonrada Mehmet Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek'e küfretmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, Mehmet Ö.'nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla ateş etmeye başladı. Yolcuların içinde ateş eden Mehmet Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı.





KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI



Yolcuların gözü önünde ateş edilmesinin üzerine kolundan yaralanan şoför Taşyürek, kendini kanlar içinde orta kapının bulunduğu yere attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otobüs şoförü Serkan Taşyürek'i hastaneye kaldırırken, Ataşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede minibüs şoförünü yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere, polis Merkezine getirdi.

KÜFRETMEYE DEVAM ETTİ

Emniyette sorgusu tamamlanan minibüs şoförü Mehmet Ö. adliyeye sevk edildi. Basın mensubunun neden yaptın sorusu üzerine şoför küfretmeye devam etti.



'YANINDAKİ ÇOCUKTAN SİLAH İSTEDİ'



Olay anını anlatan özel halk otobüsü şoförü Serkan Taşyürek, “İlerlerken minibüsçü önüme kırdı. Sonrasında sağıma geçti. Sağıma geçtikten sonra el kol hareketi yaptı. Ben de önüme kırdığı için özür dileyecek sandım. Ondan sonra arkadaş kapıyı açtı, küfürler etmeye başladı. Terbiyesizlik yapmaması gerektiğini söyledik. Ama arkadaş ısrarla devam etti. Ben tornavida aldım caydırma amaçlı, derken elimden düşürdüm. Sonra gittim levye aldım. Aynasına vurdum gitsin artık başımdan diye. O da yanındaki çocuktan silah istedi. Silahı çektiğini görünce ben yolculara yatmalarını söyledim. Ben de silahı görünce orta kapının oraya doğru atladım. Direkt bize ateş ettiği için koluma denk geldi. Ateşi minibüsün içinden etti, ben de minibüsün içindeydim. Kaçtı, polisler yakalamış” dedi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan minibüs şoförü Mehmet Ö. gözaltına alındı. Mehmet Ö. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen minibüs sürücüsü tutuklandı.