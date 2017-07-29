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    Kadıköy'de "Kıyafetime Karışma" eylemi

     Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    29 Temmuz 2017 - 21:25Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 01:14

    İSTANBUL’da dün akşam yüzlerce kadın “Kıyafetime Karışma-Kadınlar için Adalet” adı altında Kadıköy’de yürüyüş yaptı.

     

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da destek verdiği kadınlar, Kadıköy Süreyya Operası önünde buluştu. Ellerinde şortların asılı olduğu askılar taşıyan kadınlar, “Müftülük işine bak kıyafetime karışma” pankartlarıyla yürüyüşe geçti.

    “Her yer kadın her yer direniş”, “Şortuma karışma, başörtüme karışma, kıyafetime karışma” sloganları attı. Rıhtıma kadar yürüyen kadınlar, yürüyüşe katılan şarkıcı Yonca Evcimik’in “Kendine gel” şarkısını hep birlikte söyledi. 

     

    Kadıköyde Kıyafetime Karışma eylemi

    Göstericiler adına basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu, “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan Kaymakçı… Her biri ve daha nice kadın kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğradı. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar bugün 'artık yeter' diyoruz. Ne zaman ne giyeceğimize, nereye gideceğimize biz karar veririz. Kıyafetimize karışmayın, pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın” dedi.

    Kadıköyde Kıyafetime Karışma eylemiFotoğraf Twitter'dan alınmıştır...

     

    Kıyafetime karışmaKıyafetime karışma!

     

    Etiketler: kadıköy , kıyfaetime karışma , eylem
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