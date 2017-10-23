Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kadıköy'de kasklı saldırgan dehşeti

    Kadıköy'de kasklı saldırgan dehşeti

    İHA
    23.10.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Kadıköy'de kasklı saldırganın iş yeri sahibine kurşun yağdırdığı anlar saniye saniye kamaralara yansıdı. Polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Kadıköy'de pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun ofisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ağustos ayında saat 16.35 sıralarında Olgun'un iş yerine motosikletle gelen saldırgan başında kaskla içeri girdi. Olgun'un önce bacağına ateş eden saldırgan ardından vücuduna ateş ederek iş yerinden ayrıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, başında kask olan saldırgan iş yerine geliyor. Ardından saldırgan Olgun'un önce ayağına sonra vücuduna ateş ediyor. Daha sonra iş yerinden ayrılıyor.
    Olayın alacak verecek davası yüzünden yaşanmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Kadıköyde kasklı saldırgan dehşeti

    Etiketler: vahşet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri