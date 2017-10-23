Kadıköy'de kasklı saldırgan dehşeti

Kadıköy'de pencere doğrama işi yapan Bahadır Olgun ofisinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ağustos ayında saat 16.35 sıralarında Olgun'un iş yerine motosikletle gelen saldırgan başında kaskla içeri girdi. Olgun'un önce bacağına ateş eden saldırgan ardından vücuduna ateş ederek iş yerinden ayrıldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, başında kask olan saldırgan iş yerine geliyor. Ardından saldırgan Olgun'un önce ayağına sonra vücuduna ateş ediyor. Daha sonra iş yerinden ayrılıyor.

Olayın alacak verecek davası yüzünden yaşanmış olma ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, silahlı saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.