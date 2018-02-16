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    Kadıköy'de gece yarısı feci kaza

    Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    16.02.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu oluşan kazada araçtaki iki kişi yaralandı.

    Kaza, saat 00.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul Medeniyet Üniversitesi mevki yan yolda meydana geldi. İddiaya göre Kadiköy istikametinden Ankara istikametine ilerleyen 41 YS 247 plakalı otomobil, sürücüsü Atakan Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüsünün otomobil içerisinde sıkıştığını görerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuz’u yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Yaralı olarak otomobil içerisinden çıkarılan Atakan Oğuz ve kaza esnasında otomobilde bulunan hafif sıyrıklarla kurtulan Yonca Tut ilk müdahalenin ardından S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü görülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kadıköyde gece yarısı feci kaza

    Kadıköyde gece yarısı feci kaza

    Etiketler: Kadıköy , trafik kazası , son dakika
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