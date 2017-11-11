Kadıköy’de eylemcilere polis müdahalesi

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Kadıköy Süreyya operası önünde toplandı. "Ekim Devrimi"nin 100. yılında yürüyüş yapmak istediklerini belirten gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis, biber gazlı mermi ve copla müdahale etti. Eylemciler kaçmaya çalışırken polis, yakaladığı kişileri yaka paça gözaltına aldı. Eylemcilerden 4’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.Yere yatırılanlar eylemcilere kelepçe takıldı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken slogan atmaya devam etti. 12 eylemci, polis merkezine götürüldü.