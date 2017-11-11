Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadıköy’de eylemcilere polis müdahalesi

    Kadıköy’de eylemcilere polis müdahalesi

    Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
    11.11.2017 - 19:20 | Son Güncelleme:

    Kadıköy’de eylem yapan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti.

    Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Kadıköy Süreyya operası önünde toplandı. "Ekim Devrimi"nin 100. yılında yürüyüş yapmak istediklerini belirten gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis, biber gazlı mermi ve copla müdahale etti. Eylemciler kaçmaya çalışırken polis, yakaladığı kişileri yaka paça gözaltına aldı. Eylemcilerden 4’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.Yere yatırılanlar eylemcilere kelepçe takıldı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken slogan atmaya devam etti. 12 eylemci, polis merkezine götürüldü.

    Etiketler: gözaltı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri