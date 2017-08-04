MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kadıköy’de can pazarı! Ünlü profesör şans eseri kurtuldu ama...

    Kadıköy’de can pazarı! Ünlü profesör şans eseri kurtuldu ama...

    DHA
    04 Ağustos 2017 - 10:31Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:54

    İstanbul'da E-5 Karayolu Uzunçayır mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birisinin direksiyonunda ünlü doğum uzmanı, profesör Tülay Okman Kılıç'ın oturduğu öğrenildi. Kılıç kazayı yaralanmadan atlattı ancak diğer aracın sürücüsü Hanife Çınar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kaza gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy E-5 Karayolu Uzunçayır mevkii Anakara istikametinde meydana geldi. 34 S 1881 plakalı araç asfalt çalışması nedeniyle kapatılan yolda yavaşlayan Hanife Çınar yönetimindeki 34 UB 8286 plakalı araca arkadan çarptı. Çınar’ın kullandığı araç ise aynı yönde ilerleyen ünlü profesör Tülay Okman Kılıç yönetimindeki 34 TK 5659 plakalı araca çarptı. Kazada Hanife Çınar adlı kadın araçta sıkıştı sürücü ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    ÇINAR HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ağır bir şekilde yaralanan Çınar, itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. İtfaiye ekiplerine gönüllü arama kurtarma ekibinde çalışan bir kişi de yardım etti. Kazada ağır yaralan Çınar olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    ÜNLÜ PROFESÖR YARA ALMADAN ATLATTI

    Kazadan ünlü profesör Tülay Okman Kılıç ise kazayı yara almadan atlattı.

    KAZAYA SEBEP OLAN ARAÇ KAÇTI!

    Kazaya sebep olan aracın şoförünün ise olay yerin den kaçtığı iddia edildi. Polis olayla kazaya sebep olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

    Etiketler: Kadıköy , KAZA , profesör
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri