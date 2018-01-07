Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kadıköy’de banka şubesine giren hırsız kıskıvrak yakalandı

    Kadıköy’de banka şubesine giren hırsız kıskıvrak yakalandı

    Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA)
    07.01.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de bulunan banka şubesini soymak isteyen hırsız polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Olay Kadıköy, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinde sabah saat 03.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, banka şubesinin bulunduğu binanın hemen arka tarafından bulunan klima motorlarının üzerine tırmanan hırsız buradan zemin kata çıktı. Ardından da doğal gaz borusundan tırmanarak birinci katta bulunan pencereyi kırarak içeri girdi.

    ŞUBE İÇİNDE KISKIVRAK YAKALANDI

    Hırsızın içeri girmesiyle birlikte alarm çalmaya başladı. Şubede görevli güvenlik görevlisinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı şube içerisinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İslam A.(24) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

    Etiketler: hırsızlık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri