Kadıköy'de aynı yerde iki saat arayla kaza

Kadıköy'de lastiği patladığı belirtilen bir TIR, otobüs durağına daldı. Saat 05.00'te meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı yerde iki saat sonra bir kaza daha oldu. Hafriyat kamyonunun çarptığı otobüsteki üç kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de kontrolden çıkan bir TIR, otobüs durağına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kozyatağı Mahallesi'ndaki kaza saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patladığı belirtilen yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı.

Sabahın erken saatleri olması nedeniyle durakta kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA: 3 YARALI

Yaklaşık iki saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan üç yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.