Kadıköy Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali, bu yıl da yıldızları gökyüzünden sahneye indiriyor. Yıllar içinde Kadıköylülerin ve tiyatroseverlerin alışkanlığı haline gelen, yaz aylarının vazgeçilmezi festival bu yıl 15. yaşını kutluyor 15. yıl şerefine 15 gün sürecek Tiyatro Festivali’nde bu yıl da sezon boyunca öne çıkan, seyirciden tam not almış, özellikle Kadıköy sahnelerinde oynanmış tiyatro oyunları seyirciyle buluşacak.



Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da 4 Ağustos Cuma akşamı başlayıp 18 Ağustos’ta sona erecek festivalde yine bütün oyunlar ücretsiz sahnelenecek. Oyun davetiyeleri Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki gişelerden alınabilecek.

“SEN İSTANBUL’DAN DAHA GÜZELSİN”

Bu sezon çok ses getiren, hak ettiği ilgiyi ödüllerle de perçinleyen “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunu Tiyaro Festivali’nin açılışını yapacak. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyun, fona İstanbul’u alarak üç kuşak kadının sürekli değişen ve yükselen bir ev ekseninde birbirlerine söyleyemedikleri, iç seslerinden oluşan bir dertlenme… Bam Tiyatro’nun sahneye koyduğu “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, 4 Ağustos Cuma 21.00’de festivalin startını verecek.

SEZONUN EN İYİLERİ FESTİVALDE

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, bu yıl sezonun en iyilerine ev sahipliği yapacak. Bunlardan biri de Kadıköy’ü yeni tiyatrolarından biri olan Entropi Sahne’nin çok beğenilen oyunu “Edebi Barış”. Moda Sahnesi’nin yine çok ilgi gören oyunlarından biri olan “Bütün Çılgınlar Sever Beni” de Volkan Yosunlu, Öznur Serçeler ve Mert Fırat’lı kadrosuyla sahnede olacak. Semaver Kumpanya ise efsane tiyatro eseri “Cimri” ile festivalde yer alıyor. Yolcu Tiyatro ise yine çok ses getiren oyunları “Joko’nun Doğum Günü”nü festivale taşıyor. Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun bol eğlenceli müzikli oyunu “Sevmekten Öldü Desinler” de yine Tiyatro Festivali’nde perde açacak.

Tiyatro dünyasına yeni bir soluk getiren ve tiyatroseverlerin bütün sezon kapalı gişe oynamasına neden olacak kadar çok sevdiği tiyatroların yanı sıra köklü tiyatrolar ve efsane oyunları da yine festivalde izleyiciyle buluşacak. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu “1000’de 1 Gece Diyalogları”, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu “Usta ve Çırak”, Nejat Uygur’dan yadigar Uygur Sanat Tiyatrosu “Akidezadeler” ve Genco Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu “Yaşamaya Dair” oyunlarıyla festivalde olacak.

15. Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali Programı şöyle:

4 Ağustos Cuma 21.00 / Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin / Bam Tiyatro

5 Ağustos Cumartesi 21.00 / 1000’de 1 Gece Diyalogları / Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu

6 Ağustos Pazar 21.00 / Ebedi Barış / Entropi Sahne

7 Ağustos Pazartesi 21.00 / Üç Kız Kardeş / Hayal Perdesi

8 Ağustos Salı 21.00 / Bütün Çılgınlar Sever Beni / Moda Sahnesi

9 Ağustos Çarşamba 21.00 / Şatonun Altında / Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

10 Ağustos Perşembe 21.00 / Cimri / Semaver Kumpanya

11 Ağustos Cuma 21.00 / Kıyıya Oturmanın Böylesi / Merve Engin

12 Ağustos Cumartesi 21.00 / Ahududu / Tiyatrokare

13 Ağustos Pazar 21.00 / Öküz / Ezop Sahne

14 Ağustos Pazartesi / 21.00 / Joko’nun Doğum Günü / Yolcu Tiyatro

15 Ağustos Salı 21.00 / Sevmekten Öldü Desinler / Kadıköy Emek Tiyatrosu

16 Ağustos Çarşamba 21.00 / Usta ve Çırak / Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

17 Ağustos Perşembe 21.00 / Akidezadeler Bir Tatlı Huzur / Uygur Sanat Tiyatrosu

18 Ağustos Cuma 21.00 / Yaşamaya Dair / Dostlar Tiyatrosu