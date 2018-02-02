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    Kadıköy saldırganı için istenen ceza belli oldu

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL-DHA
    02.02.2018 - 17:26 | Son Güncelleme:

    Kadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K.’ye yumruk atan Anıl Koray Gürbulak için 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede zanlının elindeki yüzük silah sayıldı.

    Kadıköy saldırganı için istenen ceza belli olduKadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K.’ye kaldırımda yürürken yumruklu saldırıda bulunduktan sonra serbest bırakılan ve tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanan Anıl Koray Gürbulak (28) hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

    OLAY İDDİANAMEDE ANLATILDI

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, B.G.K.'nın 26 Ocak 2018 tarihinde evinden okula gitmekte iken Caferağa Ressam Şeref Akdik Sokak'ta karşıdan gelen zanlının saldırısına uğradığı anlatıldı. Gürbulak'ın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

    YÜZÜK SİLAH SAYILDI

    Müştekinin olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olay yeri görüntüleri üzerinden yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, müştekinin de şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yolu ile kabul ettiği, böylelikle silahtan silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı.

    1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

    İddianamede şüphelinin, "Silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. 

    Kadıköy saldırganı için istenen ceza belli oldu

     

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    Etiketler: Kadıköy , yumruk , saldırgan , son dakika
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