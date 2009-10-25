FenerbahÃ§eÂ - Galatasaray derbisi oynanacaktÄ±. Evet gergin ve sert geÃ§ecekti, baÅŸtan biliyorduk amaÂ bu kadar da Ã§abuk alevleneceÄŸiniÂ tahmin edememiÅŸtik.

Daha takÄ±mlar Ä±sÄ±nÄ±rken baÅŸlayan gerginlik, rakip oyuncularÄ±n arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya ve itiÅŸ kakÄ±ÅŸa neden oldu. Bu arada bu olaylardan tamamen baÄŸÄ±msÄ±z olarak yan hakemlerden birinin baÅŸÄ±na isabet eden bir '' yabancÄ± cisim '' ve sonuÃ§: iki dikiÅŸ....

Â

MaÃ§ baÅŸlamadan daha bunlar yaÅŸanÄ±r da; maÃ§ iÃ§erisinde gerginlik olmaz mÄ± ? Tabi ki oldu.

MaÃ§ Ã¶ncesi itiÅŸ kakÄ±ÅŸÄ±n baÅŸ aktÃ¶rlerinden Arda Ã§abuk Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. GerginliÄŸi Ã¼zerinden atamadÄ±ÄŸÄ± gibi maÃ§ iÃ§erisinde de pek varlÄ±k gÃ¶steremedi.

Derbilerin en gÃ¼zel taraflarÄ±ndan biri de; futbolcu karakterinin apaÃ§Ä±k ortaya serilmesi.

Bu maÃ§larda futbolcunun sinirleri demir gibi mi; yoksa pamuk ipliÄŸine mi baÄŸlÄ±, anlayabiliyorsunuz seyirci olarak.

Taraftarlar da iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ± maÃ§a. Ellerinde su ÅŸiÅŸeleri, iÃ§tikten sonra atacak yer bulamayÄ±p sahaya atmayÄ± tercih ettiler. Tabi tÃ¼m bunlar hakemlerin raporunda yer edecek ve gerekenler yapÄ±lacaktÄ±r.Â

Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor

FenerbahÃ§e tek forvet tercihini; haftaiÃ§i oynanan BÃ¼kreÅŸ maÃ§Ä±nda bir gole imze atan KazÄ±m'dan yana kullandÄ±. Bu maÃ§Ä± izlemeden Ã¶nce olsaydÄ±, Ã§ok isabetli bir seÃ§im diyebilirdim ama KazÄ±m'Ä±n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± gollerden sonraÂ â€“ sakÄ±n â€“ diyorum .

Åžu da gelmiyor deÄŸil aklÄ±ma; FB 'de tek forvet oynayanlarÄ±n Ã¼zerine bir lanet mi Ã§Ã¶kÃ¼yor acaba?

Kezman geldiÄŸinde de kaÃ§Ä±rmadÄ±ÄŸÄ± gol pozisyonu kalmÄ±yordu. Guiza geldi, Ä°spanya 'da gÃ¶zbebeÄŸi idi; o da nerede ise gol orucu tutuyor. KazÄ±m da belki tek forvette ÅŸans bulursa aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na alÄ±r diyorduk; o da tutmadÄ± galiba.

Neyse ki Alex var da; en golsÃ¼z anlarÄ±nda bile FenerbahÃ§e'nin Ã¼zerine gÃ¼neÅŸ gibi doÄŸuyor.

Ä°lk golÃ¼ her ne kadar ofsayt koksa da; golÃ¼n atÄ±lÄ±ÅŸ biÃ§imi bunu Ã§oktan affettirdi.

Ä°kinci golÃ¼nde de zaten penaltÄ± olmasaydÄ±, ÅŸahane bir gol gelecekti. Ama Alex ikinci golÃ¼nÃ¼ penaltÄ±dan atmÄ±ÅŸ oldu.

Galatasaray, 9 yÄ±ldÄ±r KadÄ±kÃ¶y'de yeniliyor olmanÄ±n stresi ile gelmiÅŸti SaracoÄŸlu'na. Bu stresi de Ã¼zerinden atamadÄ±. Arda'nÄ±n maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma oyuna konsantre olmasÄ±nÄ± engelleyince oyunu kuracak etken de ortadan kalktÄ±. 2-0 olan skoru ancak Hakan Balta'nÄ±n kornerden yaratÄ±lan pozisyonla attÄ±ÄŸÄ± golle 2-1 e getirebildiler. AtÄ±lan golde Volkan'Ä±n payÄ±nÄ± da es geÃ§memek lazÄ±m. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan o ana kadar kendisine pek iÅŸ dÃ¼ÅŸmeyen Volkan, kendisine ihtiyaÃ§ duyulan durumlarda nedense hep hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanÄ±yor, odaklanma problemi yaÅŸÄ±yor.

Ä°kinci yarÄ±da artÄ±k neredeyse yÃ¼rÃ¼yerek oynamaya baÅŸlayan KazÄ±m'Ä± oyundan alan Daum onun yerine bir o kadar suskun golcÃ¼ Guiza 'yÄ± koydu. Guiza birkaÃ§ denemenin ardÄ±ndan, Mehmet Topuz'un asistiyle, deÄŸiÅŸik bir tarz ile toÄŸu aÄŸlarÅŸa buluÅŸturdu ve takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ne de imza attÄ±.

MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan itibaren bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda zaman zaman hÄ±zlanan ve aynÄ± zamanda sertleÅŸen bir oyun olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Ancak FenerbahÃ§e hem saha avantajÄ± ile hem de defansÄ±nÄ±n Galatasaray defansÄ±na gÃ¶re daha saÄŸlam olmasÄ± gibi sebeplerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ KadÄ±kÃ¶y'deki galibiyet serisine devam etti.

Burada maÃ§Ä±n tek bir adamÄ± var; Tabi ki Alex.

DiÄŸer bir adamÄ± ise; Arda. Alex neden maÃ§Ä±n adamÄ± ise, onunla tam zÄ±t sebeplerden Ã¶tÃ¼rÃ¼.

Her ikisi de takÄ±mlarÄ±nÄ±n 10 numarasÄ± olmalarÄ±na raÄŸmen Arda'nÄ±n Alex'ten Ã¶ÄŸreneceÄŸi Ã§ok ÅŸey var.Onun gibi bir 10 numara olabilmesi iÃ§in daha kÄ±rk fÄ±rÄ±n ekmek yemesi lazÄ±m, tabi bir de sinirlerine hakim olmasÄ±.

